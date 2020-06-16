1914 yılından kalma kartpostallarda 23. yüzyıl Moskovası'nın resimleri

1914 yılında Rusya’nın başkenti Moskova'da bulunan ünlü Krasnıy Oktyabr (Kızıl Ekim) çikolata fabrikasının isteği üzerine ismi bilinmeyen bir ressam, Moskova'nın 22. ve 23. yüzyılda olası görünümünün resmedildiği kartpostal serisini yaptı.