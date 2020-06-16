1914 yılından kalma kartpostallarda 23. yüzyıl Moskovası'nın resimleri

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1914 yılında Rusya’nın başkenti Moskova'da bulunan ünlü Krasnıy Oktyabr (Kızıl Ekim) çikolata fabrikasının isteği üzerine ismi bilinmeyen bir ressam, Moskova'nın 22. ve 23. yüzyılda olası görünümünün resmedildiği kartpostal serisini yaptı.
8 kartpostaldan oluşan ve tanıtım amacıyla hazırlanan bu seri, 200 yıl sonraki Moskova’nın görülmeye değer yerlerinin görünümü gözler önüne seriyor.
1914 yılında yaşayan ressamın gözüyle 2114-2259 yıllarında Moskova’nın olası görünümü, Sputnik’in seçkisinde.
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