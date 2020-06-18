Tahran’daki ‘Nefes Alamıyorum’ karikatür sergisinden kareler

Sergide İran ve 27 ülkeden 45 sanatçının çizdiği 72 karikatür yer alıyor. Ziyaretçilerin yoğun ilgisini çeken sergiden görüntüler, Sputnik’in galerisinde.
Karantina dönemi sonrası sanat galerilerinin yeniden kapılarını açtığı İran’ın başkenti Tahran’da ABD polisinin siyah vatandaşlara yönelik şiddetini eleştiren ‘Nefes Alamıyorum’ isimli karikatür sergisi düzenlendi.
Sergide İran ve 27 ülkeden 45 sanatçının çizdiği 72 karikatür yer alıyor. Ziyaretçilerin yoğun ilgisini çeken sergiden görüntüler, Sputnik’in galerisinde.
Yeni tip koronavirüsün ( Kovid-19) tekrar yükselişe geçtiği Çin’in başkenti Pekin’de yüzbinlerce vatandaşa Kovid-19 testi yaptırıldı. Gönüllü olarak da test yapmak isteyenlerle birlikte kentin birçok yerinde kalabalık sıralar görülüyor.
Washington Belediye Başkanı Muriel Bowser tarafından Beyaz Saray yakınlarında bulunan 16. Caddenin ismi 'Black Lives Matter Plaza' olarak değiştirildi.
Osmaniye'de 18 yaşındaki gencin tarlada bulup eve getirdiği yavru tavşana Sarıkız isimli kedi annelik ediyor.
1914 yılında Rusya’nın başkenti Moskova'da bulunan ünlü Krasnıy Oktyabr (Kızıl Ekim) çikolata fabrikasının isteği üzerine ismi bilinmeyen bir ressam, Moskova'nın 22. ve 23. yüzyılda olası görünümünün resmedildiği kartpostal serisini yaptı.
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