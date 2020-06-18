Tahran’daki ‘Nefes Alamıyorum’ karikatür sergisinden kareler

Yeni tip koronavirüsün ( Kovid-19) tekrar yükselişe geçtiği Çin’in başkenti Pekin’de yüzbinlerce vatandaşa Kovid-19 testi yaptırıldı. Gönüllü olarak da test yapmak isteyenlerle birlikte kentin birçok yerinde kalabalık sıralar görülüyor.