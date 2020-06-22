Halkalı Güneş tutulması, büyüleyici manzaralar oluşturdu

Moskova Planetaryumu, Ay’ın Güneş’i tamamen kapladığı ve ‘dairesel tutulma’ diye adlandırılan Güneş tutulmasının Orta Afrika Cumhuriyeti, Kongo, Etiyopya, Pakistan ve Kuzey Hindistan'ın güneyinden ve Çin'den izlenebildiğini, Rusya’dan ise tutulmanın ancak kısmen izlenebildiğini açıkladı.