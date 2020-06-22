Halkalı Güneş tutulması, büyüleyici manzaralar oluşturdu

Çeşitli ülkelerde görüntülenen Halkalı Güneş tutulmasının kareleri, Sputnik’in galerisinde.
21 Haziran’da dünyanın bir sürü ülkesinde Ay’ın Güneş’i tamamen kapladığı ve ‘dairesel tutulma’ diye adlandırılan Güneş tutulması gözlemlendi. Büyüleyici manzaralar oluşturan tutulma, Ay’ın Dünya’dan en uzak olduğu anda gerçekleşti.
Çeşitli ülkelerde görüntülenen Halkalı Güneş tutulmasının kareleri, Sputnik’in galerisinde.
Yeni tip koronavirüsün ( Kovid-19) tekrar yükselişe geçtiği Çin’in başkenti Pekin’de yüzbinlerce vatandaşa Kovid-19 testi yaptırıldı. Gönüllü olarak da test yapmak isteyenlerle birlikte kentin birçok yerinde kalabalık sıralar görülüyor.
Karantina dönemi sonrası sanat galerilerinin yeniden kapılarını açtığı İran’ın başkenti Tahran’da ABD polisinin siyah vatandaşlara yönelik şiddetini eleştiren ‘Nefes Alamıyorum’ isimli karikatür sergisi düzenlendi.
Washington Belediye Başkanı Muriel Bowser tarafından Beyaz Saray yakınlarında bulunan 16. Caddenin ismi 'Black Lives Matter Plaza' olarak değiştirildi.
Osmaniye'de 18 yaşındaki gencin tarlada bulup eve getirdiği yavru tavşana Sarıkız isimli kedi annelik ediyor.
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