Türkiye’de koronavirüsle mücadeleyle birlikte yeni tatil sezonundaki hizmetler açıklandı

21 Haziran’da dünyanın bir sürü ülkesinde Ay’ın Güneş’i tamamen kapladığı ve ‘dairesel tutulma’ diye adlandırılan Güneş tutulması gözlemlendi. Büyüleyici manzaralar oluşturan tutulma, Ay’ın Dünya’dan en uzak olduğu anda gerçekleşti.