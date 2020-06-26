Liverpool 30 yıllık şampiyonluk özlemini rekorlarla dindirdi

İngiltere Premier Lig'deki 30 yıllık şampiyonluk hasretine son veren Liverpool, 2019-20 sezonunda tarih kitaplarını yeniden yazdı.
Liverpool, 1989-90 sezonundan bu yana ilk, İngiltere birinci ligi tarihindeki 19. şampiyonluğuna ulaştı.
İngiltere Premier Lig'deki 30 yıllık şampiyonluk hasretine son veren Liverpool, 2019-20 sezonunda tarih kitaplarını yeniden yazdı.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın, maske ve mesafe kurallarına uyularak tüm vakit namazlarının camilerde cemaatle kılınabileceğini açıklamasının ardından, ilk sabah namazı kılındı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Antalya’da gerçekleştirilen ‘Yeniden Keşfet’ tanıtım etkinliği kapsamında, Güvenli Turizm Sertifikasyonu Programı hakkında bilgilendirmede bulundu ve koronavirüs salgınına karşı mücadele kapsamında tatil yerlerinde ve havalimanlarında alınan güvenlik tedbirlerini anlattı.
21 Haziran’da dünyanın bir sürü ülkesinde Ay’ın Güneş’i tamamen kapladığı ve ‘dairesel tutulma’ diye adlandırılan Güneş tutulması gözlemlendi. Büyüleyici manzaralar oluşturan tutulma, Ay’ın Dünya’dan en uzak olduğu anda gerçekleşti.
Yeni tip koronavirüsün ( Kovid-19) tekrar yükselişe geçtiği Çin’in başkenti Pekin’de yüzbinlerce vatandaşa Kovid-19 testi yaptırıldı. Gönüllü olarak da test yapmak isteyenlerle birlikte kentin birçok yerinde kalabalık sıralar görülüyor.
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