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    Mantardan 60 çeşit yemek: Mantar reçeli, mantar turşusu, mantar döner

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    • Mantar Evi, ilginç menüsüyle kısa sürede müşterilerin ilgisini çekti. Restoranda mantar dönerden mantarlı ekmeğe, mantar tatlısından mantar kavurmaya kadar 60 çeşit yemek yapılıyor.
    • Restorana gelen müşteriler, sadece mantarlı yemeklerden oluşan menüyü görünce önce şaşırıyor ardından şef garsonların önerileri doğrultusunda sipariş veriyor. Kestane şekerine benzeyen mantar şekeri, mantar turşusu ve mantar reçeli gibi ürünler de restoranın market bölümünde satılıyor.
    • Restoran girişinde bulunan büyük mantar heykeli de dikkat çekiyor. Aynı zamanda restoranda salı günleri kadınlara özel yüzde 50 indirim uygulanıyor.
    • 'Mantar Evi' düşüncesinin 25 sene önce oluştuğunu söyleyen işletme sahibi İsmail Gülel, Üniversiteyi bitirdikten sonra Korkuteli'de kültür mantarı üretimine başladık. O yıllarda Türkiye'de kültür mantarı üretimi yoktu. Bizler de kitaplardan okuyarak başladık. Kendimiz üretime başlayınca etrafta ne kadar işsiz arkadaşımız varsa onları mantar işine soktuk. İlçede sektör hızla büyümeye başladı. Bizler de mantarla ilgili birtakım projeler üretmeye başladı. Bunlar, kültür mantarını satamadığımız zaman işleyebileceğimiz bir konserve üretim tesisi ile mantar üzerine bir restoran kurmaktı ifadelerini kullandı.
    • Restoranın misyonunun insanlara mantarı sevdirmek olduğunu belirten Gülel, Düşüncelerimizi bu arazide gerçekleştirdik. Burada mantarı hem üretiyor hem konserve yapıyor hem de restoranda yemek haline getiriyoruz. Restoranımızın misyonu insanlara mantarı sevdirmek. Burada çorbadan tatlıya kadar 60 çeşit mantarlı yemek yapıyoruz. Ayrıca mantarlı ekmek, mantar turşusu, mantar şekeri gibi ürünleri de yapıyoruz. Misafirlerimiz yemeklerimizi duyunca önce ön yargıyla yaklaşsa da yemeği yedikten sonra 'Hayatımda böyle güzel lezzetler tatmadım' gibi tepkiler verip teşekkür ediyor diye konuştu.
    © DHA /
    Mantar Evi, ilginç menüsüyle kısa sürede müşterilerin ilgisini çekti. Restoranda mantar dönerden mantarlı ekmeğe, mantar tatlısından mantar kavurmaya kadar 60 çeşit yemek yapılıyor.
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104234/00/1042340038_0:-1:1888:1062_1200x675_80_0_0_a38e2a992b74926425e0ed8a4651b9e7.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/foto/202006281042340277-mantardan-60-cesit-yemek-mantar-receli-mantar-tursusu-mantar-doneri/

    Antalya'nın Korkuteli ilçesindeki restoranda, sadece mantar kullanılarak, 60 çeşit yemek yapılıyor. İşletme sahibi İsmail Gülel, yaptıkları mantar çorbasının, uluslararası gurmelerin dahi beğenisini kazandığını söyledi.

    Korkuteli'de oturan İsmail Gülel, 25 sene önce üniversiteyi bitirdikten sonra kültür mantarı üretimine başlamak istedi. Gülel, kitaplardan okuyarak 'mantar başkenti' olarak anılan ilçede ilk kez kültür mantarı üretimine başladı. Gülel, üretimin yanı sıra mantar konserve tesisi ve mantar üzerine restoran açmaya karar verdi. Projelerini tek tek hayata geçiren Gülel, Korkuteli girişinde 'Mantar Evi' adlı restoran açtı.

    ‘Böyle bir örnek dünyada yok’

    © İHA /
    Mantardan lahmacun yaptılar
    Sadece mantar üzerine kurulu bir restoran örneği olmadığını söyleyen işletme sahibi İsmail Gülel, şunları kaydetti:

    "Yaptığımız mantar çorbamızın tadına bakan uluslararası gurmeler bile 'Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir mantar çorbası yok' diyor. Dünyanın her yerinde balık veya et restoranlarını bulabiliriz ancak sadece mantar üzerine kurulu bir restoran örneği yok. Menümüzde bulunan yemekler dünyanın herhangi bir yerinde tadına bakabileceğiniz yemeklerden oluşmuyor. Buraya gelen konuklarımız menüye baktıklarında ilk defa karşılaştıkları yemekleri görüyor. Bunun için şeflerimiz, misafirlerimizden yemek seçimini kendilerine bırakmalarını istiyor. Böylelikle masadaki her bir kişinin bir yemeğin tadına bakmasındansa farklı yemeklerin tadına bakmasını sağlıyoruz."

    ‘Görüntüsü çok hoşumuza gitti, güzel bir girişim olmuş’

    Menüyü görünce önce şaşırdığını söyleyen müşterilerden Çiğdem Turgut, "Yolculuk sırasında gördüm ve buraya ilk defa geldim. Görüntüsü çok hoşumuza gitti. Mantarlı birçok çeşit yemekleri varmış. İlk oturduğumuzda her şeyin mantardan olduğunu gördük. Belki kimsenin aklına gelmeyen mantarlı köfte gördük. Biz de onlardan birinin tadına bakalım istedik ve çok beğendik. Güzel bir girişim olmuş. Aynı zamanda salı günleri kadınlara indirim uygulanıyormuş. Bunun için de işletme sahiplerine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

    Etiketler:
    Yemek, Restoran, çorba, Döner, tatlı, Mantar
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    Multimedya
    Mantar Evi, ilginç menüsüyle kısa sürede müşterilerin ilgisini çekti. Restoranda mantar dönerden mantarlı ekmeğe, mantar tatlısından mantar kavurmaya kadar 60 çeşit yemek yapılıyor.
    Mantardan 60 çeşit yemek: Mantar reçeli, mantar turşusu, mantar döner
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