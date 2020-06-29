Sahra'dan dev toz ve kum bulutunun etkisiyle çöle dönüşen Amerika sahilinden görüntüler

ABD Atmosfer ve Okyanus İdaresi, 5 bin 600 kilometre genişliğindeki, yüksekliği 1500 ila 6 bin metre olan toz bulutunun, bugüne dek atmosfer gözlem uyduları tarafından tespit edilen en geniş toz bulutu olduğunu duyurdu. Toz bulutunun etkisine giren Karayipler, Kuzey ve Güney Amerika’dan kareler, Sputnik’in galerisinde.