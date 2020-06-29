2020’nin en iyi bilim fotoğrafları

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Rusya’da Nauka (Bilim) televizyon kanalı ve Vikimedya projesinin gönüllüleri tarafından düzenlenen 2020 Bilim Fotoğrafları Yarışması'nın kazananları açıklandı.
Rusya’nın farklı bölgelerinden katılımcıların sundukları çok sayıda çalışma, 6 farklı kategoride yarıştı. Kazanan fotoğrafların bilim konularıyla ilgili Vikipedi sayfalarında görsel olarak kullanılacağı belirtildi. Yarışmada kazanan ve dereceye giren fotoğraflardan bazıları, Sputnik’in galerisinde.
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