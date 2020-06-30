Dünyanın dört bir yanından etkileyici şimşek manzaraları

Dünyanın dört bir yanından etkileyici şimşek görüntüleri, Sputnik’in seçkisinde.
Şimşek ve yıldırımlar dünyanın en ilginç doğa olayları arasında yer alıyor. Her saniye 100 şimşek ışıklar saçarak dünyayı aydınlatıyor. Tehlikeli ama bir o kadar da güzel bu doğa olayı ayrıca göz alıcı manzaralar da oluşturuyor.
Dünyanın dört bir yanından etkileyici şimşek görüntüleri, Sputnik’in seçkisinde.
Rusya’da Nauka (Bilim) televizyon kanalı ve Vikimedya projesinin gönüllüleri tarafından düzenlenen 2020 Bilim Fotoğrafları Yarışması'nın kazananları açıklandı.
Afrika'daki Sahra Çölü'nden rüzgarla sürüklenen kum tanelerinden oluşan dev toz buluntunun ABD'nin güney sahillerine ulaştığı bildirildi.
Antalya'nın Korkuteli ilçesindeki restoranda, sadece mantar kullanılarak, 60 çeşit yemek yapılıyor. İşletme sahibi İsmail Gülel, yaptıkları mantar çorbasının, uluslararası gurmelerin dahi beğenisini kazandığını söyledi.
Liverpool, 1989-90 sezonundan bu yana ilk, İngiltere birinci ligi tarihindeki 19. şampiyonluğuna ulaştı.
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