Dünyanın dört bir yanından etkileyici şimşek manzaraları

Şimşek ve yıldırımlar dünyanın en ilginç doğa olayları arasında yer alıyor. Her saniye 100 şimşek ışıklar saçarak dünyayı aydınlatıyor. Tehlikeli ama bir o kadar da güzel bu doğa olayı ayrıca göz alıcı manzaralar da oluşturuyor.