Kelebek Nebulası’ndan Mars kraterlerinin kuşbakışı manzarasına: Haziranın en ilginç uzay görüntüleri

Sputnik, geçtiğimiz ay içinde objektiflere yansıyan ilginç uzay karelerini bir galeride topladı.
Haziranda uzay çalışmalarını yürüten Uluslararası Uzay İstasyonu (UUİ) ile uzay teleskopları bir sürü göz alıcı görüntü çekme fırsatını yakaladı.
Sputnik, geçtiğimiz ay içinde objektiflere yansıyan ilginç uzay karelerini bir galeride topladı.
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Rusya’da Nauka (Bilim) televizyon kanalı ve Vikimedya projesinin gönüllüleri tarafından düzenlenen 2020 Bilim Fotoğrafları Yarışması'nın kazananları açıklandı.
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