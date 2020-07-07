Roma'da gelin adayları Kovid-19 kısıtlamalarını protesto etti: ‘Düğünleri mahvettiniz’

İtalya’nın başkenti Roma'da pek çok gelin adayı ve düğün organizatörü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik tedbirler kapsamında iptaller ve kısıtlamaları protesto etti.

İtalya Düğün ve Hediyelikler Derneğinin 'Bize kutlama özgürlüğünü geri verin' çağrısıyla Roma’nın dünyaca ünlü ‘Aşk Çeşmesi’ olarak da bilinen Trevi Çeşmesi önünde toplanan yaklaşık 20 gelin adayı ve düğün organizatörü Kovid-19 tedbirleri dolayısıyla düğünlerini yapamama durumunu protesto etti.