Gaziantep’in maskotu şempanze Can uzun süre sonra ziyaretçilerle buluştu

Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde doğduktan sonra annesi tarafından terk edilen ve bakıcıları tarafından büyütülen şempanze Can, Kovid-19 tedbirleri kapsamında yaklaşık 4 aydır hasret kaldığı ziyaretçileri ile buluştu.
Bursa’nın İznik ilçesinde yaşayan Ragıp Ablay (47), satın aldığı aracı ‘Çiçek Abbas’ filmindeki minibüsün benzeri olarak 40 bin lira masrafla modifiye ettirdi.
İtalya’nın başkenti Roma'da pek çok gelin adayı ve düğün organizatörü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik tedbirler kapsamında iptaller ve kısıtlamaları protesto etti.
Japonya’da cumartesi başlayan şiddetli yağışın ardından meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 52'ye yükseldi. Kayıp 12 kişiyi arama çalışmaları devam ederken, bugün şiddetli yağış uyarısı yapılan eyaletlerde nehirler taştı, ev ve iş yerleri sular altında kaldı. Binlerce haneye elektrik verilemedi.
5 Temmuz’da dünyanın birçok ülkesinden izlenebilen parçalı Ay tutulması yaşandı.
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