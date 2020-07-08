Yaz gündönümünü simgeleyen Slav geleneği: İvan Kupala kutlamaları

Bir araya gelme veya yıkanma, arınma anlamlarına gelen bir kelimeden türetilmiş olabileceği sanılan Kupala kutlamalarında çelenk yapılıp başa takılıyor, ateş yakılıp etrafında dans ediliyor, toplu olarak suya giriliyor, konserler, oyun ve eğlenceler düzenleniyor.

Rusya’nın yanı sıra Belarus, Ukrayna ve bazı diğer ülkelerde kutlanan İvan Kupala etkinliklerinden renkli kareler, Sputnik’in galerisinde.