30 metrekarelik evden 1.5 ton atık çıktı

Bayraklı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Çiçek Mahallesi'ndeki bir evden 1.5 ton atık çıkardı. Vatandaşlardan gelen şikayet üzerine harekete geçen ekipler, evi temizleyip dezenfekte ederek kullanılmaz haldeki eşyaları da Harmandalı düzenli atık deposuna götürdü.
Yüzyıllardır varlığını sürdüren ilginç Slav geleneklerinden biri yaz gündönümünü simgeleyen İvan Kupala kutlamaları, 6-7 Temmuz’da yapıldı.
Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde doğduktan sonra annesi tarafından terk edilen ve bakıcıları tarafından büyütülen şempanze Can, Kovid-19 tedbirleri kapsamında yaklaşık 4 aydır hasret kaldığı ziyaretçileri ile buluştu.
Bursa’nın İznik ilçesinde yaşayan Ragıp Ablay (47), satın aldığı aracı ‘Çiçek Abbas’ filmindeki minibüsün benzeri olarak 40 bin lira masrafla modifiye ettirdi.
İtalya’nın başkenti Roma'da pek çok gelin adayı ve düğün organizatörü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik tedbirler kapsamında iptaller ve kısıtlamaları protesto etti.
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