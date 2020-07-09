Koronavirüs tedbirleri nedeniyle protesto gösterileriyle sarsılan Sırbistan’dan kareler

Çok sayıda polis ve göstericinin yaralandığı protesto eylemleri Belgrad'ın yanı sıra Nis, Kragujevac ve Novi Sad gibi diğer büyük şehirlerde de yapıldı. Belgrad'daki ulusal meclis binası önünde toplanan binlerce gösterici, polisin güvenlik kordonunu aşarak binaya girmek isterken, emniyet güçleri göz yaşartıcı gazla göstericilere müdahale etti.

Protesto gösterileriyle sarsılan Sırbistan’dan görüntüler, Sputnik’in galerisinde.