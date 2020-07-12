Zaman yolculuğu: 20. yüzyılın hostes fotoğrafları

Sputnik, 20. yüzyılın en romantik ama aynı anda çok büyük sorumluluk isteyen mesleklerinden biri olarak kabul edilen hosteslik yapan kadınların arşiv görüntülerini bir galeride topladı.
12 Temmuz’da Dünya Hostesler Günü kutlanıyor. Havacılık sektörünün olmazsa olmazlarından olan hostesler yolculuğun rahat ve güvenli bir şekilde geçmesini sağlıyor. Dünya Hostesler Günü, havayolları şirketleri tarafından düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.
Sputnik, 20. yüzyılın en romantik ama aynı anda çok büyük sorumluluk isteyen mesleklerinden biri olarak kabul edilen hosteslik yapan kadınların arşiv görüntülerini bir galeride topladı.
Brezilya'nın ünlü Copacabana Sahili'nde Tercio (66) ve Aliceia Galdiono (65) çifti yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunmak için astronot kıyafeti giydi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mart ayında kapanan Madame Tussauds İstanbul, Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği yönergeler doğrultusunda yapılan çalışmanın ardından yeniden açıldı.
Sırbistan'da koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında açıklanan yeni tedbirleri protesto etmek amacıyla dün akşam başkent Belgrad'da başlayan gösteriler diğer şehirlere de sıçradı.
Bayraklı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Çiçek Mahallesi'ndeki bir evden 1.5 ton atık çıkardı. Vatandaşlardan gelen şikayet üzerine harekete geçen ekipler, evi temizleyip dezenfekte ederek kullanılmaz haldeki eşyaları da Harmandalı düzenli atık deposuna götürdü.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)