Zaman yolculuğu: 20. yüzyılın hostes fotoğrafları

12 Temmuz’da Dünya Hostesler Günü kutlanıyor. Havacılık sektörünün olmazsa olmazlarından olan hostesler yolculuğun rahat ve güvenli bir şekilde geçmesini sağlıyor. Dünya Hostesler Günü, havayolları şirketleri tarafından düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Sputnik, 20. yüzyılın en romantik ama aynı anda çok büyük sorumluluk isteyen mesleklerinden biri olarak kabul edilen hosteslik yapan kadınların arşiv görüntülerini bir galeride topladı.