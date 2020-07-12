Kovid-19’dan korunmak için astronot kıyafeti giyen yaşlı çift, sahilde dolaştı

Brezilya'nın ünlü Copacabana Sahili'nde Tercio (66) ve Aliceia Galdiono (65) çifti yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunmak için astronot kıyafeti giydi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mart ayında kapanan Madame Tussauds İstanbul, Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği yönergeler doğrultusunda yapılan çalışmanın ardından yeniden açıldı.
Sırbistan'da koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında açıklanan yeni tedbirleri protesto etmek amacıyla dün akşam başkent Belgrad'da başlayan gösteriler diğer şehirlere de sıçradı.
Bayraklı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Çiçek Mahallesi'ndeki bir evden 1.5 ton atık çıkardı. Vatandaşlardan gelen şikayet üzerine harekete geçen ekipler, evi temizleyip dezenfekte ederek kullanılmaz haldeki eşyaları da Harmandalı düzenli atık deposuna götürdü.
Yüzyıllardır varlığını sürdüren ilginç Slav geleneklerinden biri yaz gündönümünü simgeleyen İvan Kupala kutlamaları, 6-7 Temmuz’da yapıldı.
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