Seul Belediye Başkanı Park için cenaze töreni

Güney Kore haber ajansı Yonhap'taki habere göre, Seul Kent Meclisi'nde yapılan törene, belediye çalışanları, siyasetçiler ile Park'ın ailesi ve yakınları katıldı.
Güney Kore'de, cuma günü ölü bulunan Seul Belediye Başkanı Park Won-soon'un cenaze töreni yapıldı.
Güney Kore haber ajansı Yonhap'taki habere göre, Seul Kent Meclisi'nde yapılan törene, belediye çalışanları, siyasetçiler ile Park'ın ailesi ve yakınları katıldı.
Brezilya'nın ünlü Copacabana Sahili'nde Tercio (66) ve Aliceia Galdiono (65) çifti yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunmak için astronot kıyafeti giydi.
12 Temmuz’da Dünya Hostesler Günü kutlanıyor. Havacılık sektörünün olmazsa olmazlarından olan hostesler yolculuğun rahat ve güvenli bir şekilde geçmesini sağlıyor. Dünya Hostesler Günü, havayolları şirketleri tarafından düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mart ayında kapanan Madame Tussauds İstanbul, Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği yönergeler doğrultusunda yapılan çalışmanın ardından yeniden açıldı.
Sırbistan'da koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında açıklanan yeni tedbirleri protesto etmek amacıyla dün akşam başkent Belgrad'da başlayan gösteriler diğer şehirlere de sıçradı.
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