Iğdır'da bulunan bitki ve midye fosilleriyle ilgili bilimsel çalışma başlatıldı

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Iğdır'da bulunan yaprak ve midye fosillerinin hangi türlerden olduğunun ve tarihi geçmişinin belirlenmesi için bilimsel çalışma başlatıldı.
Tuzluca ilçesine bağlı Alhanlı köyü kırsalında ve Aras Havzası'nda tespit edilen midye ve aralarında palmiye yapraklarının da olduğu bitki fosilleri, vatandaşların yanı sıra bilim insanlarının ilgi odağı oldu.
Iğdır Üniversitesince oluşturulan grup, fosillerin bulunduğu alana gelerek bilimsel çalışma için bölgede inceleme başlattı.
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