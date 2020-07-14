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    Son 7 yılın çıplak gözle görülebilen en parlak kuyruklu yıldızı Neowise

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    • Neowise, geçtiğimiz hafta Güneş'e en yakın gezegen olan Merkür’ün yörüngesinden ayrılarak yola çıktı ve 3 Temmuz’da Güneş’e en yakın konumdan geçti.
    • Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan yapılan Neowise fotoğrafı.
    • Güneş’in yanından yaptığı yakın geçiş nedeniyle Neowise kuyruklu yıldızın parlaklığı arttı ve kuyruğu uzadı.
    • Kuyruklu yıldız dürbünler ve teleskoplar dahil her türlü optik aletle daha net görülebilir.
    • Macaristan semalarında görüntülenen Neowise kuyruklu yıldız.
    • Kuyruklu yıldız yaklaşık bir hafta daha çıplak gözle görülebilecek.
    • Kuyruklu yıldız Güneş’ten uzaklaşmaya başladığı için parlaklığı giderek zayıflayacak.
    • Neowise, İngiltere semalarında böyle göründü.
    • C/2020 F3 Neowise, 23 Temmuz’da Dünya’ya en yakın konumdan geçecek.
    • Neowise’un bir sonraki Güneş sistemi ziyareti 6 bin 800 yıl sonra gerçekleşecek.
    Neowise, geçtiğimiz hafta Güneş'e en yakın gezegen olan Merkür’ün yörüngesinden ayrılarak yola çıktı ve 3 Temmuz’da Güneş’e en yakın konumdan geçti.
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    https://tr.sputniknews.com/foto/202007141042447962-son-7-yilin-ciplak-gozle-gorulebilir-en-parlak-kuyruklu-yildizi-neowise/

    NASA tarafından mart ayında keşfedilen ve adını ‘NEOWISE’ teleskobundan alan C/2020 F3 Neowise kuyruklu yıldız, Güneş’in etkisiyle parçalara ayrılan ATLAS kuyruklu yıldızından farklı olarak Güneş’e en yakın konumdan başarıyla geçti ve şimdi parlaklığını artırıyor.

    Daha önce Rus kozmonot İvan Vagner kuyruklu yıldız Neowise'ın fotoğrafını Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan çekerek Twitter hesabından paylaştı.

    Kozmonot, Twitter'de yaptığı açıklamada, ''Bir sonraki dönüşte son 7 yıl içinde görülmüş en parlak kuyruklu yıldız olan C/2020 F3 Neowise’ı biraz daha yakından çekmeye çalıştım. Kuyruğu uzaydan, Uluslararası Uzak İstasyonu’nun oldukça net görülebiliyor!'' ifadesini kullandı.

    C/2020 F3 Neowise kuyruklu yıldız İstanbul'da Kız Kulesi ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile birlikte de görüntülendi.

    Sputnik, dünyanın dört bir yanında çekilen Neowise kuyruklu yıldızın görüntülerini bir seçkide topladı.

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    Etiketler:
    Uluslararası Uzay İstasyonu (UUİ), Uzay, Kuyruklu yıldız, NASA, Neowise kuyruklu yıldız
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    Multimedya
    Kuyruklu yıldız dürbünler ve teleskoplar dahil her türlü optik aletle daha net görülebilir.
    Son 7 yılın çıplak gözle görülebilen en parlak kuyruklu yıldızı Neowise
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