Son 7 yılın çıplak gözle görülebilen en parlak kuyruklu yıldızı Neowise

NASA tarafından mart ayında keşfedilen ve adını ‘NEOWISE’ teleskobundan alan C/2020 F3 Neowise kuyruklu yıldız, Güneş’in etkisiyle parçalara ayrılan ATLAS kuyruklu yıldızından farklı olarak Güneş’e en yakın konumdan başarıyla geçti ve şimdi parlaklığını artırıyor.

Daha önce Rus kozmonot İvan Vagner kuyruklu yıldız Neowise'ın fotoğrafını Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan çekerek Twitter hesabından paylaştı.

Kozmonot, Twitter'de yaptığı açıklamada, ''Bir sonraki dönüşte son 7 yıl içinde görülmüş en parlak kuyruklu yıldız olan C/2020 F3 Neowise’ı biraz daha yakından çekmeye çalıştım. Kuyruğu uzaydan, Uluslararası Uzak İstasyonu’nun oldukça net görülebiliyor!'' ifadesini kullandı.

During the next revolution I tried to capture the C/2020 F3 (NEOWISE) comet a bit closer, the brightest one over the last 7 years.



Its tail is quite clearly visible from the @Space_Station!#ISS #comet #NEOWISE pic.twitter.com/FnWkCummD6 — Ivan Vagner (@ivan_mks63) July 4, 2020

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C/2020 F3 Neowise kuyruklu yıldız İstanbul'da Kız Kulesi ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile birlikte de görüntülendi.

Sputnik, dünyanın dört bir yanında çekilen Neowise kuyruklu yıldızın görüntülerini bir seçkide topladı.