TÜBİTAK Gökyüzü Gözlem Şenliği bu sene Kovid-19 nedeniyle yapılamayacak

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi (TUG) tarafından 22 yıldır düzenlenen ve bu sene 20-23 Ağustos'ta Antalya'daki TUG Bakırlıtepe Yerleşkesi'ne komşu, 2 bin metre yükseklikteki Saklıkent'te Gökyüzü Gözlem Şenliği’nin yapılması planlanıyordu.