TÜBİTAK Gökyüzü Gözlem Şenliği bu sene Kovid-19 nedeniyle yapılamayacak

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Gökyüzü Gözlem Şenliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin risk faktörünü artıracağı endişesiyle bu sene yapılmayacak.
Iğdır'da bulunan yaprak ve midye fosillerinin hangi türlerden olduğunun ve tarihi geçmişinin belirlenmesi için bilimsel çalışma başlatıldı.
Güney Kore'de, cuma günü ölü bulunan Seul Belediye Başkanı Park Won-soon'un cenaze töreni yapıldı.
Brezilya'nın ünlü Copacabana Sahili'nde Tercio (66) ve Aliceia Galdiono (65) çifti yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunmak için astronot kıyafeti giydi.
12 Temmuz’da Dünya Hostesler Günü kutlanıyor. Havacılık sektörünün olmazsa olmazlarından olan hostesler yolculuğun rahat ve güvenli bir şekilde geçmesini sağlıyor. Dünya Hostesler Günü, havayolları şirketleri tarafından düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.
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