Azerbaycan’ın Ermenistan sınırındaki Dondar Guşçu köyüne düzenlenen saldırının sonuçları.

Sputnik'e konuşan Azerbaycan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Albay Vakıf Dergahlı, "Ermeni birlikleri, büyük kalibreli silahlar ve toplarla Tovuz bölgesindeki Dondar Guşçu köyüne ateş açtı. Saldırıda köy sakinleri yara almadı" dedi.

Azerbaycan-Ermenistan sınırında çatışmalar

Pazar günü Azerbaycan-Ermenistan sınırında meydana gelen silahlı çatışma sonucunda iki taraftan da ölü ve yaralılar olduğu aktarılmıştı.

Azerbaycan ordusu, “Ermenistan, Tovuz bölgesinde ateşkes rejimini kabaca ihlal ederek, topçu birliklerinden mevzilerimizi ateş altına aldı. Her iki taraftan da kayıplar var” açıklaması yapmıştı.

Ermenistan ise, Azerbaycan tarafını sınırı ihlal etmekle suçlayarak “Askerler destek noktasını ele geçirmeye çalıştı, ancak ateşle karşılık verilmesi üzerine geri çekildi” ifadelerine yer vermişti.

Aliyev ve Paşinyan'dan karşılıklı suçlamalar

Azerbaycan-Ermenistan sınırında gerilimin yeniden tırmanması sonrası Bakü ve Erivan'dan karşılıklı suçlama açıklamaları geldi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, sınırdaki provokasyondan Ermenistan yönetimini sorumlu tutarken Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, gerilimin sonuçlarından Azerbaycan yönetiminin sorumlu olacağını savundu.

'Azerbaycan'ın yanındayız'

TRT Haber'de açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan-Ermenistan sınırında yaşanan çatışmayla ilgili olarak "Ermenistan aklını başına toplasın, tüm imkanlarımızla Azerbaycan'ın yanındayız" dedi.

'Arabuluculuğa hazırız'

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin gerilmesinden derin endişe duyduklarını söyleyen Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın arabuluculuğa hazır olduğunun altını çizdi.