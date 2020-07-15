Uzaydaki tokalaşma: Ortak SSCB-ABD uzay uçuşunun yıldönümü

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Sovyetler Birliği ve ABD’nin 15 Temmuz 1975’te başlayan ve iki mürettebatın yörüngede buluşmasıyla sonuçlanan ilk ortak uzay uçuşundan tam 45 yıl geçti.
15 Temmuz 1975’te, Aleksey Leonov ve Valeriy Kubasov’un bulunduğu Soyuz-19 uzay aracı Baykonur uzay üssünden yola çıktı. ABD’nin Cape Canaveral üssünden de Thomas Stafford, Vance Brand ve Donald Slayton’u taşıyan Apollo 18 havalandı. Araçlar 2 gün sonra yörüngede birbirine kenetlendi.
Sputnik, tarihi uzay uçuşunun arşiv görüntüleri galeride topladı.
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