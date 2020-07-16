Çiçek yerine 'acı biber demeti': 'Yesin, dili yansın'

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Diyarbakır'da çiçekçi Aygül Azbay, müşterilerin talebi üzerine acı biberlerden oluşan buketler hazırlıyor. Kırmızı ve yeşil biberlerden oluşan buketler, süslenip, istenilen adrese teslim ediliyor.
Evlilik yıl dönümü, tanışmanın anısına, Sevgililer Günü, doğum günleri gibi birçok özel günlerde çiftlerin birbirlerine sundukları hediyeler arasında en fazla tercih edilenlerden biri de çeşit çeşit çiçeklerin yer aldığı buketler.
Kırmızı güller, papatya, karanfil, krizantem, orkide, karanfil gibi onlarca tür çiçekten oluşan buketlere, Diyarbakır'da acı biberlerin yer aldığı buket de eklendi.
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