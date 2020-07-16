Çiçek yerine 'acı biber demeti': 'Yesin, dili yansın'

Diyarbakır'da 18 yıldır çiçekçi dükkanını işleten Aygül Azbay, bir müşterisi kendisini arayıp, eşi için acı biberden oluşan bir buket hazırlamasını istemesiyle, 'acı biber demeti' ortaya çıktı. Müşterisinin siparişini önce şaka sandığını anlatan çiçekçi Aygül Azbay, daha sonra olayın ciddiyetine varınca, semt pazarında aldığı acı biberleri buket haline getirip, müşterisinin sipariş ettiği adrese ulaştırdı.