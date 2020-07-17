Hasankeyf'te tekne turları ve su altı sporları yapılacak

Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı suyu altında kalan Batman’ın tarihi ilçesi Hasankeyf’te tekne turları, kano, su altı sporları ve su üstü festivalleri yapılması için çalışma başlatıldı.
Diyarbakır'da çiçekçi Aygül Azbay, müşterilerin talebi üzerine acı biberlerden oluşan buketler hazırlıyor. Kırmızı ve yeşil biberlerden oluşan buketler, süslenip, istenilen adrese teslim ediliyor.
Sovyetler Birliği ve ABD’nin 15 Temmuz 1975’te başlayan ve iki mürettebatın yörüngede buluşmasıyla sonuçlanan ilk ortak uzay uçuşundan tam 45 yıl geçti.
Diyarbakır’da bir araya gelen ekoloji aktivistleri, endüstriyel tarımın insan ve doğa üzerinde yarattığı tahribata karşı 3 dönümlük tarlada yerel tohum ile doğal tarım mücadelesi veriyor. Hiçbir kimyasal madde kullanmadan, her şeyi el emeği ağırlıklı yapan aktivistler, yerel tohum kullanımını yaygınlaştırmak istiyor.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan askerlerinin Tovuz bölgesindeki Dondar Guşçu köyünü büyük kalibreli silahlar ve toplarla vurduğunu açıkladı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)