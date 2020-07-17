Kayıt
12:03 17 Temmuz 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Fotoğraf

    Hasankeyf'te tekne turları ve su altı sporları yapılacak

    URL'yi kısaltın
    0 34
    Abone ol
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    • Batman’ın tarihi Hasankeyf ilçesi Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı’nın yapılması ile birlikte sular altında kaldı. Tarihi yapıların yeni Hasankeyf’e taşınmasının ardından bölgede tekne turları, kano ve su altı sporlarının yapılabilmesi için çalışma başlatıldı.
    • Hasankeyf Kaymakamı Haluk Koç, öneri raporu hazırladıklarını söyledi. Koç, öneri raporu doğrultusunda meclis kararı alınarak buradaki işletmelerin ihaleyle verilmesinin gündemde olduğunu belirtti.
    • Burada tekne turlarının olmasına ve gelen ziyaretçilerin seyahatlerini disiplinli bir şekilde yapmaları için belediyemiz gerekli işlemleri yapacak” diyen Koç, şunları kaydetti: “Buradaki işlerin aksayan yönlerini de önümüzdeki sezonun başlangıcına kadar bitirmeyi hedefliyoruz. Tekne turlarımızla birlikte gelecek olan ziyaretçilerimiz kale bölgesine geçecekler, buradaki tarihi eserlerimizi ziyaret etme fırsatı bulacaklar. 2016 yılından sonra akamete uğrayan kazı çalışmalarımızın Cumhurbaşkanımızdan alacağımız onay birlikte yeniden başlamasıyla beraber eski Hasankeyf’in yukarı kale bölümünde ziyaretçiler burada gezebilecekler. Kazı çalışmaları da başlayacaktır.”
    • Teknelerde kullanılacak usullerin neler olması gerektiğine yönelik olarak valiliğin hazırlamış olduğu yönetmeliğin ilgili yerlere gönderildiğini aktaran Kaymakam Koç, “Onların da bunlarla ilgili gerekli karar aşamalarını tamamladıklarını müteakiben ziyaretçilerimiz hem güvenlik hem estetik konfor açısından güzel seyahat deneyimleme fırsatını geçirecekler. Böylelikle biz buradaki turizm faaliyetlerinin ilk aşamasını su üstü faaliyetleri olarak başlatmayı planlıyoruz. Önümüzdeki yıllarda bu senenin sonuna doğru su üstü festivalini planlıyoruz. Su sporlarına ilişkin bu festival ile birlikte planlarımız projelendirme çalışmalarımız devam ediyor. Burada bir kayıkhane tesis etmeyi yine kıyının uygun bir açıklığında havuz tesis etmeyi planlıyoruz. Buralarda yelken sporları, kano ve diğer su sporları yapılabilecek” diye konuştu.
    • Kaymakam Koç, Hasankeyf’e gelen ziyaretçilerin tekne turlarının kısa, orta ve uzun mesafelerde yapılmasını planladıklarını dile getirdi: “Önümüzdeki yıllarda tesisleşme ve diğer işlerinde bitirildiğinde özelikle su altında kalan 1960’larda yapılmış olan eski Hasankeyf’i görmek isteyen dalgıçlarımızı yine bu su altında kalmış koruma altına alınmış tarihi eserlerimizi ziyaret etmek isteyen dalış turizm meraklarını önümüzdeki yıllarda ağırlamayı planlıyoruz. Doğa sporları anlamında yine projelendirme çalışmalarımız devam ediyor. Buradaki güzergah tespitleri ve uzman kulüplerinde yardımıyla burada bir rota oluşturma sürecini hep beraber gerçekleştireceğiz.”
    • Koç, “Özelikle buradaki doğa sporlarının farklı bir boyutu olan yamaç paraşütü pilotlarının geçen haftalarda yaptığı etkinlikleri birlikte gördük. Bunlarda farklı bir boyut olarak turizmin farklı bir halkasını meydana getirecek ve daha artarak devam etmesi için gerekli çalışmaları yürütüyoruz. Özelikle Dicle Vadisinin tarihi kültürel yapısının yanında doğal güzelliklerinde görülmeye değer. Burada gelen ziyaretçilerimizin tekne turlarının kısa, orta ve uzun mesafelerde yapılmasını planlıyoruz. Bunun ilgili yapmış olduğumuz teknik gezide özelikle Batman’dan Hasankeyf ve Hasankeyf’ten Batman’a olacak uzun bir hattın fizibilite çalışmaları içerisindeyiz. Buradaki fizibilite olumlu sonuçları elde edebilirsek, Kantar Köprüsü ile Hasankeyf arasında bir tur teşkil etmeyi ve ziyaretçilerimizi ağırlamayı düşünüyoruz” şeklinde konuştu.
    © İHA / OSMAN ARSLAN
    Batman’ın tarihi Hasankeyf ilçesi Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı’nın yapılması ile birlikte sular altında kaldı. Tarihi yapıların yeni Hasankeyf’e taşınmasının ardından bölgede tekne turları, kano ve su altı sporlarının yapılabilmesi için çalışma başlatıldı.
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/11/1042473181_0:0:3640:2048_1200x675_80_0_0_5274d91f424acf256cb58ff2c6e9959f.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/foto/202007171042473339-hasankeyfte-tekne-turlari-ve-su-alti-sporlari-yapilacak/

    Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı suyu altında kalan Batman’ın tarihi ilçesi Hasankeyf’te tekne turları, kano, su altı sporları ve su üstü festivalleri yapılması için çalışma başlatıldı.

    İlgili konular:

    Antik kent Hasankeyf’te evler, köprüler, yollar sular altında
    Hasankeyf Belediye Başkanı Kusen: Tarihi değerlerin bir kısmının yok olması insanım diyen herkesi üzer
    Hasankeyf’te sular hızla yükseliyor: Evler sular atında kaldı
    Etiketler:
    Festival, Kano, Tur teknesi, Hasankeyf, Batman
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın

    Tüm fotoğraflar

    Multimedya
    Hasankeyf Kaymakamı Haluk Koç, öneri raporu hazırladıklarını söyledi. Koç, öneri raporu doğrultusunda meclis kararı alınarak buradaki işletmelerin ihaleyle verilmesinin gündemde olduğunu belirtti.
    Hasankeyf'te tekne turları ve su altı sporları yapılacak
    Karikatür
    ABD'den TürkAkım ve Kuzey Akım 2 yatırımcılarına: Projeden hemen çıkın
    İnfografik
    Büyük Rönesans Barajı: Etiyopya için umut, Mısır için tehdit
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet