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    NASA: Babilliler takımyıldızlarını bulduğunda 13. burcu boş bıraktı, biz sadece matematiksel hesaplamayı yaptık

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    • ‘Burçlar değişti’ iddiası yeniden gündeme geldi. Son günlerde pek çok haber platformunda yer alan haberlerin kaynağı ise NASA’nın yayınladığı 2016 yılına ait bir blog yazısına dayanıyor.
    • NASA geçtiğimiz yıllarda gençler için kaleme alınan ve resmi sitesinde yer alan bir makalede benzer bir iddiaya yer vermişti. Bu konunun bilimi kapsamamasına rağmen Eğer kapsasaydı bile Dünya’nın ekseni değiştiği için burçlar değişirdi ifadesine yer verilmişti.
    • Pek çok haber platformunda yer alan haberlerden sonra NASA konu ile ilgili yeni bir açıklamada bulundu. NASA'nın resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Birkaç yılda bir yeniden ortaya çıkan burçlar değişti haberleri ile ilgili yorumlarınızı gördük. NASA olarak burçları değiştirmedik. Babilliler 3 bin yıl önce takımyıldızlarını bulduğunda 13. burcu boş bırakmayı seçti. Biz sadece matematiksel hesaplamaya imza attık.
    • NASA burçların gerçeği yansıtmadığını belirtiyor. Ancak söz konusu matematiksel hesaplamaya göre, 12 değil 13 adet burç olması gerekiyor.
    • İddiaya göre değişen burçlar: Koç: 18 Nisan-13 Mayıs, Boğa: 13 Mayıs-21 Haziran, İkizler: 21 Haziran-20 Temmuz, Yengeç: 20 Temmuz-10 Ağustos, Aslan: 10 Ağustos-16 Eylül, Başak: 16 Eylül-30 Ekim, Terazi: 30 Ekim-23 Kasım, Akrep: 23 Kasım-29 Kasım, Yılan: 29 Kasım-17 Aralık, Yay: 17 Aralık-20 Ocak, Oğlak: 20 Ocak-16 Şubat, Kova: 16 Şubat-11 Mart, Balık: 11 Mart-18 Nisan
    © NASA.
    ‘Burçlar değişti’ iddiası yeniden gündeme geldi. Son günlerde pek çok haber platformunda yer alan haberlerin kaynağı ise NASA’nın yayınladığı 2016 yılına ait bir blog yazısına dayanıyor.
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/11/1042475698_0:0:1501:844_1200x675_80_0_0_b496d2c74c80840d70192b7548227b5e.jpg.webp
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    Son haftalarda astroloji dünyasının tartıştığı konu olan ‘burçlar değişti’ iddiası ile ilgili NASA'dan yeni bir açıklama geldi.

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    Etiketler:
    Tartışma, astroloji, Burç, NASA
    Topluluk kurallarıTartışma
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    NASA burçların gerçeği yansıtmadığını belirtiyor. Ancak söz konusu matematiksel hesaplamaya göre, 12 değil 13 adet burç olması gerekiyor.
    NASA: Babilliler takımyıldızlarını bulduğunda 13. burcu boş bıraktı, biz sadece matematiksel hesaplamayı yaptık
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