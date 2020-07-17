NASA: Babilliler takımyıldızlarını bulduğunda 13. burcu boş bıraktı, biz sadece matematiksel hesaplamayı yaptık

Diyarbakır’da bir araya gelen ekoloji aktivistleri, endüstriyel tarımın insan ve doğa üzerinde yarattığı tahribata karşı 3 dönümlük tarlada yerel tohum ile doğal tarım mücadelesi veriyor. Hiçbir kimyasal madde kullanmadan, her şeyi el emeği ağırlıklı yapan aktivistler, yerel tohum kullanımını yaygınlaştırmak istiyor.