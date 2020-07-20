Yediemin otoparklarında milyonluk araçlar çürümeye terk edildi

Mersin'de yediemin depolarında bulunan binlerce araç, sahipleri tarafından alınmayınca çürümeye terk edildi. Sadece bir depoda bine yakın araba ile 5 binin üzerinde motosiklet bulunuyor. Ata Otopark ve Yediemin Deposu İşletmecisi Mehmet Kuş, "Dışarıdan hurdalık gibi görünen yerde piyasa değeri yaklaşık 50 milyon lira olan araçlar duruyor" dedi.
Son haftalarda astroloji dünyasının tartıştığı konu olan ‘burçlar değişti’ iddiası ile ilgili NASA'dan yeni bir açıklama geldi.
Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı suyu altında kalan Batman’ın tarihi ilçesi Hasankeyf’te tekne turları, kano, su altı sporları ve su üstü festivalleri yapılması için çalışma başlatıldı.
Diyarbakır'da çiçekçi Aygül Azbay, müşterilerin talebi üzerine acı biberlerden oluşan buketler hazırlıyor. Kırmızı ve yeşil biberlerden oluşan buketler, süslenip, istenilen adrese teslim ediliyor.
Sovyetler Birliği ve ABD’nin 15 Temmuz 1975’te başlayan ve iki mürettebatın yörüngede buluşmasıyla sonuçlanan ilk ortak uzay uçuşundan tam 45 yıl geçti.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)