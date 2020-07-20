Uludağ’ın zirvesindeki kelebekler: Aralarında 6 bin metre yükseklikte yaşayabilen Apollo da var

Uludağ'ın zirvesinde rengarenk kelebekler, görenleri hayran bıraktı.
Oyuncu, şarkıcı, televizyon programcısı ve dansçı Seyfi Dursunoğlu, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedildi.
Bilecik'te, Milli Savunma Üniversitesi’ni kazanan kız için kına gecesi etkinliği yapıldı.
Mersin'de yediemin depolarında bulunan binlerce araç, sahipleri tarafından alınmayınca çürümeye terk edildi. Sadece bir depoda bine yakın araba ile 5 binin üzerinde motosiklet bulunuyor. Ata Otopark ve Yediemin Deposu İşletmecisi Mehmet Kuş, "Dışarıdan hurdalık gibi görünen yerde piyasa değeri yaklaşık 50 milyon lira olan araçlar duruyor" dedi.
Son haftalarda astroloji dünyasının tartıştığı konu olan ‘burçlar değişti’ iddiası ile ilgili NASA'dan yeni bir açıklama geldi.
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