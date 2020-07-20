Uludağ’ın zirvesindeki kelebekler: Aralarında 6 bin metre yükseklikte yaşayabilen Apollo da var

Mersin'de yediemin depolarında bulunan binlerce araç, sahipleri tarafından alınmayınca çürümeye terk edildi. Sadece bir depoda bine yakın araba ile 5 binin üzerinde motosiklet bulunuyor. Ata Otopark ve Yediemin Deposu İşletmecisi Mehmet Kuş, "Dışarıdan hurdalık gibi görünen yerde piyasa değeri yaklaşık 50 milyon lira olan araçlar duruyor" dedi.