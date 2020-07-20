'Huysuz Virjin' karakteriyle tanınan Seyfi Dursunoğlu son yolculuğuna uğurlandı

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Oyuncu, şarkıcı, televizyon programcısı ve dansçı Seyfi Dursunoğlu, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedildi.
KOAH hastası olan ve özel bir hastanede 15 gün zatürre tedavisi gören Dursunoğlu, 17 Temmuz'da yaşamını yitirmişti.
Törene katılanlar arasında, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, caz sanatçısı Bora Gencer, oyuncu ve şarkıcı Gülben Ergen yer aldı.
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