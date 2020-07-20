‘Konuşamaz’ denilen otizmli Recep Ege, şan bölümünden mezun oldu

İzmir'de 1.5 yaşındayken otizm teşhisi konan ve konuşamayabileceği söylenen otizmli Recep Ege Altıncıoğlu, Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Opera ve Şan Bölümü'nden mezun olmanın mutluluğunu yaşıyor.
Oyuncu, şarkıcı, televizyon programcısı ve dansçı Seyfi Dursunoğlu, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedildi.
Uludağ'ın zirvesinde rengarenk kelebekler, görenleri hayran bıraktı.
Bilecik'te, Milli Savunma Üniversitesi’ni kazanan kız için kına gecesi etkinliği yapıldı.
Mersin'de yediemin depolarında bulunan binlerce araç, sahipleri tarafından alınmayınca çürümeye terk edildi. Sadece bir depoda bine yakın araba ile 5 binin üzerinde motosiklet bulunuyor. Ata Otopark ve Yediemin Deposu İşletmecisi Mehmet Kuş, "Dışarıdan hurdalık gibi görünen yerde piyasa değeri yaklaşık 50 milyon lira olan araçlar duruyor" dedi.
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