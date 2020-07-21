Anne kediler için 'stres odaları’: Süt verimlilikleri arttı

Antalya’da yeni doğum yapan kedilerin daha sakin ve stressiz bir ortamda yavrularını emzirebilmeleri için yumuşak minderler ve çeşitli oyuncaklarla donatılan ‘stres odaları’ hazırlandı.
İzmir'de 1.5 yaşındayken otizm teşhisi konan ve konuşamayabileceği söylenen otizmli Recep Ege Altıncıoğlu, Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Opera ve Şan Bölümü'nden mezun olmanın mutluluğunu yaşıyor.
Oyuncu, şarkıcı, televizyon programcısı ve dansçı Seyfi Dursunoğlu, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedildi.
Uludağ'ın zirvesinde rengarenk kelebekler, görenleri hayran bıraktı.
Bilecik'te, Milli Savunma Üniversitesi’ni kazanan kız için kına gecesi etkinliği yapıldı.
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