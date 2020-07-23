Liverpool şampiyonluk kupasını kaldırdı

Premier Lig'de bu sezon şampiyon olan Liverpool, 5-3 kazandığı Chelsea maçının ardından şampiyonluk kupasını aldı.
Avustralya ve Yeni Zelandalı fotoğrafçılara verilen Sony Alpha 2020 Fotoğraf Ödülleri’nin bu yılki sahipleri açıklandı. Jüri, 12 kategoride yarışan 3 binden fazla çalışma arasında en iyilerini seçti.
Antalya’da yeni doğum yapan kedilerin daha sakin ve stressiz bir ortamda yavrularını emzirebilmeleri için yumuşak minderler ve çeşitli oyuncaklarla donatılan ‘stres odaları’ hazırlandı.
İzmir'de 1.5 yaşındayken otizm teşhisi konan ve konuşamayabileceği söylenen otizmli Recep Ege Altıncıoğlu, Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Opera ve Şan Bölümü'nden mezun olmanın mutluluğunu yaşıyor.
Oyuncu, şarkıcı, televizyon programcısı ve dansçı Seyfi Dursunoğlu, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedildi.
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