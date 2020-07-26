Grup Nalbur: Prova yapacak yer bulamayınca nalburda çalmaya başladılar

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Müzik tutkunu 4 genç, prova yapacak yer bulamayınca Gaziosmanpaşa’da dedelerinin nalbur dükkanında prova yapmaya başladı. Müşterilerin şaşkın bakışları altında performans sergileyen gençler, kendilerini müziğe bağlayan alan olan ‘Nalbur’ ismini gruplarına verirken, ‘İlk Gördüğümde Anladım’ şarkısıyla dinleyiciyle buluştu.
Küçük yaşlardan itibaren müzikle ilgilenmeye başlayan 18 yaşındaki Eren Melih Öz, 23 yaşındaki Ömer Gülek ile Buğra Anıl Öz ve 19 yaşındaki Emir Demir bir grup kurdu. Gençler, evlerinin çevresinde prova yapacak yer aradı ancak bulamadı. Akıllarına dedelerinin nalbur dükkânı gelen genç müzisyenler, uygun zamanlarda Gaziosmanpaşa'daki nalburda prova yapmaya başladı. Gençler, prova için seçtikleri ilginç mekanla müşterileri de şaşırttı. Kimi davul, kimi gitar gibi enstrümanları çalan gençleri gören müşteriler görüntü karşısında önce büyük şaşkınlık yaşıyor. Ardından ise nalburda müzik yapan gençleri desteklemeyi ihmal etmiyor.
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