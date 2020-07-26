Grup Nalbur: Prova yapacak yer bulamayınca nalburda çalmaya başladılar

Kimi zaman müşterilerin isteklerini karşılayan, kimi zaman nalburda prova yapan müzik tutkunu gençler, dükkandaki boya kutularını da davul olarak kullandı. Bir yanda boyalar, çekiçler ve çiviler bulunan, bir yanda da enstrümanlar eşliğinde müzik yapılan nalburda renkli görüntüler oluştu. Grup, zamanla kendilerini daha fazla geliştirmek amacıyla Gaziosmanpaşa Belediyesi Müzik Akademisi’ne başvurdu. Burada eğitimler alan gençler, provalarını da stüdyoya taşıdı.