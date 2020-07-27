Öldürülen kadınlar için taştan heykel yaptı: ‘Hepsinin acısı içimize bir taş gibi oturdu’

'Çoban ressam' olarak tanınan Büşra Öğüt, cinayete kurban giden kadınlar için Ağlasun ilçesindeki 1100 rakımlı Akdağ Yaylası'na 'Uyuyan Güzel' adını verdiği heykel yaptı.
Müzik tutkunu 4 genç, prova yapacak yer bulamayınca Gaziosmanpaşa’da dedelerinin nalbur dükkanında prova yapmaya başladı. Müşterilerin şaşkın bakışları altında performans sergileyen gençler, kendilerini müziğe bağlayan alan olan ‘Nalbur’ ismini gruplarına verirken, ‘İlk Gördüğümde Anladım’ şarkısıyla dinleyiciyle buluştu.
Uşak’ta kimsesi olmayan Yılmaz Uluğ, bir sene önce 250 TL’ye satın aldığı keçi ile arkadaş oldu. Yılmaz Uluğ, dostu için “Dostluğu çok iyi, arkadaşlığı çok iyi” dedi.
Premier Lig'de bu sezon şampiyon olan Liverpool, 5-3 kazandığı Chelsea maçının ardından şampiyonluk kupasını aldı.
Avustralya ve Yeni Zelandalı fotoğrafçılara verilen Sony Alpha 2020 Fotoğraf Ödülleri’nin bu yılki sahipleri açıklandı. Jüri, 12 kategoride yarışan 3 binden fazla çalışma arasında en iyilerini seçti.
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