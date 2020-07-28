Dünyanın en görkemli manzaraya sahip yüzme havuzları

Sputnik, sıradışı havuzları bir galeride topladı.
Dünyanın dört bir köşesinde pek çok ülkede muhteşem manzaralı yüzme havuzları bulunuyor. Kimi doğal oluşum, kimi ise insanlığın inanılmaz mimari zekası sonucu inşa edilmiş bu havuzlar görenleri hayran bırakıyor.
Sputnik, sıradışı havuzları bir galeride topladı.
Adana'da sosyal mesafeden yola çıkıp ürettiği 'Koronasiklet' ilgi odağı oldu. Sürüş için randevu talebinde bile bulunan bisikletin fren mekanizması uçağın iniş sırasındaki sistemden esinlenerek yapıldı.
Rusya’da Novosibirsk Hayvanat Bahçesi’nde nesli tükenmekte olan bir tür olan Pallas kedilerinden 16 yavru dünyaya geldi.
'Çoban ressam' olarak tanınan Büşra Öğüt, cinayete kurban giden kadınlar için Ağlasun ilçesindeki 1100 rakımlı Akdağ Yaylası'na 'Uyuyan Güzel' adını verdiği heykel yaptı.
Müzik tutkunu 4 genç, prova yapacak yer bulamayınca Gaziosmanpaşa’da dedelerinin nalbur dükkanında prova yapmaya başladı. Müşterilerin şaşkın bakışları altında performans sergileyen gençler, kendilerini müziğe bağlayan alan olan ‘Nalbur’ ismini gruplarına verirken, ‘İlk Gördüğümde Anladım’ şarkısıyla dinleyiciyle buluştu.
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