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    Dünyanın en görkemli manzaraya sahip yüzme havuzları

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    • Pamukkale'deki Hierapolis Antik Kenti'nde, yaz kış 36 derece su sıcaklığına sahip 2 bin 500 yıllık Kleopatra antik termal havuzu. Antik çağdan bu yana termal tedavi merkezi olarak bilinen Pamukkale'de, milattan sonra 692'de meydana gelen depremde, sütunların yıkılması ve termal suyun birikmesiyle doğal yollarla oluşan Hierapolis'deki antik havuz, dört mevsim değişmeyen 36 derecelik suyuyla yazın farklı bir deneyim sunuyor.
    • Şeytanın Havuzu (Devil’s Pool), Zambiya'daki Victoria Şelalesi'nin yanında yerden yaklaşık 100 metre yükseklikte bulunuyor. Yılın büyük bir kısmı yüzmeye elverişli olmasa da, kuru sezonda su seviyesi düşerek uçurumun kıyısında Şeytanın Havuzu olarak bilinen bu havuzu oluşturuyor.
    • Bu inanılmaz havuz Singapur’un tepesinde, Marina Bay Sands otelinin 57. katında bulunuyor. 150 metre uzunluğundaki havuz neredeyse Singapur’un hepsini gören bir manzaraya sahip. Dünyanın en yüksekte bulunan havuzu olarak kabul ediliyor ve otelin tam köşesinden aşağı düşecekmiş gibi duruyor.
    • ABD'nin Teksas eyaletindeki lüks Joule Hotel misafirlerine çok eşsiz bir sonsuzluk havuzu sunuyor. Bu havuz otelin 10. katında ve havuzun uç kısmı binadan aşağıya bakacak şekilde tasarlanmış. Dışarı bakan kısmı dayanıklı pleksiglas olduğundan oldukça dayanıklı. Bu alışılmadık tasarım ile ziyaretçiler sanki binanın dışında yüzüyormuş gibi hissediyorlar.
    • Avustralya'daki Mona Vale plajında yer alan görkemli manzaralı yüzme havuzu.
    • Havasu Şelalesi, ABD'nin Arizona eyaletindeki Büyük Kanyon Ulusal Parkı içinde bulunuyor. Şelalenin döküldüğü yerde bir sürü havuzcuk var. Ayrıca çevrede kamplar da kurulabilir.
    • İtalya'nın Montegrotto Terme kentinde bulunan Hotel Terme Millepini‘de dünyanın en derin yüzme havuzu yer alıyor. 42 metre derinliğinde 21’e 18 metre genişliğinde, Y-40 The Deep Joy adındaki havuzun içi kaplıca suyuyla dolu. Tasarımcısı Emanuele Boaretto bu durumun havuz suyunu 32-34 derece arasında sabit tuttuğunu söylüyor. Bütün yıl açık olan havuzda scuba ve profesyonel dalış yapılıyor.
    • Meksika'daki bu eşsiz saklı yüzme havusu, 1900’lü yılların başındaki bir askeri test sonrasında meydana gelmiş. Patlayıcıların açtığı deliğin içine yağmur ve deniz sularının dolması sonucu oluşan bu havuza sadece komşu adalardan açılan bir tünel aracılığıyla ulaşılabiliyor.
    • Şili’nin Algarrobo şehrinde bulunan San Alfonso Del Mar Guinnes Rekorlar Kitabına giren bir büyüklükteki havuza ev sahipliği yapıyor. 900 metre uzunluğunda ve tam iki milyon ton ağırlığında filtrelenmiş deniz suyuna sahip bu devasa havuz, otelin tam kenarında denize sıfır olmasıyla ziyaretçilere sınırsız olanaklar da sunuyor. San Alfonso del Mar son teknolojiyi de kullanarak denizin maviliği ile tamamen aynı renkte. O kadar büyük bir havuz ki üzerinde su sporları dahi yapılıyor.
    • İngiltere'nin güneybatısındaki Plymouth Hoe'nun ucunda deniz manzaralı güzel bir konumda yer alan Tinside Lido tuzlu su yüzme havuzu ziyaretçilere yüzmek ve güneşlenmek için harika bir konum sunmaktadır
    Pamukkale'deki Hierapolis Antik Kenti'nde, yaz kış 36 derece su sıcaklığına sahip 2 bin 500 yıllık Kleopatra antik termal havuzu. Antik çağdan bu yana termal tedavi merkezi olarak bilinen Pamukkale'de, milattan sonra 692'de meydana gelen depremde, sütunların yıkılması ve termal suyun birikmesiyle doğal yollarla oluşan Hierapolis'deki antik havuz, dört mevsim değişmeyen 36 derecelik suyuyla yazın farklı bir deneyim sunuyor.
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/1c/1042545459_0:320:3071:2048_1200x675_80_0_0_d4b347c10c8c9a0af7e716edf2168a89.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/foto/202007281042546854-dunyanin-en-gorkemli-manzaraya-sahip-yuzme-havuzlari/

    Dünyanın dört bir köşesinde pek çok ülkede muhteşem manzaralı yüzme havuzları bulunuyor. Kimi doğal oluşum, kimi ise insanlığın inanılmaz mimari zekası sonucu inşa edilmiş bu havuzlar görenleri hayran bırakıyor.

    Sputnik, sıradışı havuzları bir galeride topladı.

    Etiketler:
    Havuz, Yüzme havuzu
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