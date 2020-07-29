Kurban pazarında 4 boynuzlu koç ve boynuzları karışan keçi: ‘Kimse almaya pek yanaşmıyor’

Bursa’daki kurban pazarında 4 boynuzlu koç ve boynuzları karışan keçiyi görenler şaşkına döndü. Koç ve keçinin gördüğü ilgiden memnun olan sahipleri, kurban alışverişinin son gün ya da bayrama bırakılmamasını istedi.
Dünyanın dört bir köşesinde pek çok ülkede muhteşem manzaralı yüzme havuzları bulunuyor. Kimi doğal oluşum, kimi ise insanlığın inanılmaz mimari zekası sonucu inşa edilmiş bu havuzlar görenleri hayran bırakıyor.
Adana'da sosyal mesafeden yola çıkıp ürettiği 'Koronasiklet' ilgi odağı oldu. Sürüş için randevu talebinde bile bulunan bisikletin fren mekanizması uçağın iniş sırasındaki sistemden esinlenerek yapıldı.
Rusya’da Novosibirsk Hayvanat Bahçesi’nde nesli tükenmekte olan bir tür olan Pallas kedilerinden 16 yavru dünyaya geldi.
'Çoban ressam' olarak tanınan Büşra Öğüt, cinayete kurban giden kadınlar için Ağlasun ilçesindeki 1100 rakımlı Akdağ Yaylası'na 'Uyuyan Güzel' adını verdiği heykel yaptı.
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