En Güzel Ülke 2020 Fotoğraf Yarışmasının kazananları

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Bu yıl 5. kez düzenlenen En Güzel Ülke Fotoğraf Yarışması’nda kazananların isimleri açıklandı.
2015 yılından beri Rusya Coğrafya Derneği tarafından gerçekleştirilen yarışmanın amacı, Rusya'nın doğal ve kültürel mirasının korunmasına dikkat çekmek ve fotoğraf sanatı yoluyla çevreye saygıyı arttırmak. Ülkenin çeşitli bölgelerinden çok sayıda fotoğrafçının katıldığı yarışmanın finalinde yüzlerce göz alıcı görüntü birincilik için yarıştı.
Farklı kategorilerde birinci seçilen fotoğraflar, Sputnik’in galerisinde.
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