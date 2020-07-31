Koronavirüs gölgesinde kutlanan Kurban Bayramı görüntüleri

Dünya genelinde objektiflere yansıyan Kurban Bayramı için kılınan namazlar ve bayramlaşma anları, Sputnik’in galerisinde.
Bugün dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlar, Kurban Bayramının ilk gününü kutluyor. Ancak bu yıl bayram namazları yeni tip koronavirüs salgınının gölgesinde çeşitli kısıtlamalarla virüs tedbirlerine uyularak kılındı.
Dünya genelinde objektiflere yansıyan Kurban Bayramı için kılınan namazlar ve bayramlaşma anları, Sputnik’in galerisinde.
Temmuz ayında uzay çalışmalarını yürüten Uluslararası Uzay İstasyonu (UUİ) ile uzay teleskopları bir sürü ilginç görüntü elde etmeyi başardı.
Peru’nun başkenti Lima’da, koronavirüsle mücadele amacıyla mobil bir üretim aracıyla ‘bedava oksijen tüpü’ dağıtılıyor. Ordunun kontrolünde olan araçlara boş tüplerini getiren halk, yeniden oksijen doldurtup yakınlarına taşıyor.
Bu yıl 5. kez düzenlenen En Güzel Ülke Fotoğraf Yarışması’nda kazananların isimleri açıklandı.
Bursa’daki kurban pazarında 4 boynuzlu koç ve boynuzları karışan keçiyi görenler şaşkına döndü. Koç ve keçinin gördüğü ilgiden memnun olan sahipleri, kurban alışverişinin son gün ya da bayrama bırakılmamasını istedi.
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