Düden Şelalesi bayramda ziyaretçi akınına uğradı

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/03/1042579924_0:84:3001:1772_1200x675_80_0_0_16bbbdbfcc164a61dd6d3724ac6936de.jpg
Sputnik Türkiye
https://cdntr2.img.sputniknews.com/i/logo.png
Sputnik
https://cdntr2.img.sputniknews.com/i/logo.png
https://tr.sputniknews.com/foto/202008031042579954-duden-selalesi-bayramda-ziyaretci-akinina-ugradi/
Antalya’daki dünyaca ünlü Düden Şelalesi, Kurban Bayramı’nda tatilcilerin akınına uğradı. Kartpostallık manzarasıyla eşsiz bir görüntü sergileyen şelaledeki tatilciler, hatıra fotoğrafı çekinmek için adeta kuyruğa girdi.
Eşsiz manzarasıyla her yıl yerli ve yabancı turistleri ağırlayan dünyaca ünlü Düden Şelalesi, 4 günlük Kurban Bayramı Tatili nedeniyle hareketli günler yaşadı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında mart ayında ziyarete kapatılan şelale, normalleşme takvimine girilmesinin ardından ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)