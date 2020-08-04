Antilop ailesinin en küçük üyesi Dik-Dik, Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçiliği’nin bahçesinde

Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçiliği, geniş bahçesindeki yeşillik alanda huzur içinde dolaşan onlarca minik antiloba ev sahipliği yapıyor.
Antalya’daki dünyaca ünlü Düden Şelalesi, Kurban Bayramı’nda tatilcilerin akınına uğradı. Kartpostallık manzarasıyla eşsiz bir görüntü sergileyen şelaledeki tatilciler, hatıra fotoğrafı çekinmek için adeta kuyruğa girdi.
Bugün dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlar, Kurban Bayramının ilk gününü kutluyor. Ancak bu yıl bayram namazları yeni tip koronavirüs salgınının gölgesinde çeşitli kısıtlamalarla virüs tedbirlerine uyularak kılındı.
Temmuz ayında uzay çalışmalarını yürüten Uluslararası Uzay İstasyonu (UUİ) ile uzay teleskopları bir sürü ilginç görüntü elde etmeyi başardı.
Peru’nun başkenti Lima’da, koronavirüsle mücadele amacıyla mobil bir üretim aracıyla ‘bedava oksijen tüpü’ dağıtılıyor. Ordunun kontrolünde olan araçlara boş tüplerini getiren halk, yeniden oksijen doldurtup yakınlarına taşıyor.
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