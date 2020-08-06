İstanbul'da Kovid-19 tedbirleri denetimi

İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği "Koronavirüs Denetimleri" konulu genelge kapsamında kent genelinde pazar yerleri, iş yerleri, marketler, toplu taşıma araçları, alışveriş alanları, lokantalar, kafeteryalar ve taksilerde denetimler yapılıyor.
Van'da oluşturulan atlı jandarma birliği, Van Gölü sahilinde halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için çalışıyor.
Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçiliği, geniş bahçesindeki yeşillik alanda huzur içinde dolaşan onlarca minik antiloba ev sahipliği yapıyor.
Antalya’daki dünyaca ünlü Düden Şelalesi, Kurban Bayramı’nda tatilcilerin akınına uğradı. Kartpostallık manzarasıyla eşsiz bir görüntü sergileyen şelaledeki tatilciler, hatıra fotoğrafı çekinmek için adeta kuyruğa girdi.
Bugün dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlar, Kurban Bayramının ilk gününü kutluyor. Ancak bu yıl bayram namazları yeni tip koronavirüs salgınının gölgesinde çeşitli kısıtlamalarla virüs tedbirlerine uyularak kılındı.
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