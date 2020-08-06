'Hiroşima benzeri bir ulusal felaket': Şiddetli patlamayla sarsılan Beyrut'tan görüntüler

Lübnanlı yetkililer, 6 yıl boyunca bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın Afrika'da bir ülkeye sevk edilmek istenirken BL'de infilak ettiğini açıkladı. Beyrut Limanı'nda yaşanan patlama, Lübnan tarihine en büyük patlama olarak geçti.