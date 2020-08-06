'Hiroşima benzeri bir ulusal felaket': Şiddetli patlamayla sarsılan Beyrut'tan görüntüler

Olayın ardından ülke genelinde yas ilan edilirken, Beyrut'ta 2 haftalık olağanüstü hal ilan edildi. 4.5 büyüklüğünde bir deprem şiddetinde olan patlamanın meydana geldiği Beyrut Limanı'ndan kareler, Sputnik'in galerisinde.
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta büyük bir patlama meydana geldi. Yaklaşık 5 bin kişinin de yaralandığı patlamada ölü sayısının 135'e çıktığı bildirildi.
Olayın ardından ülke genelinde yas ilan edilirken, Beyrut'ta 2 haftalık olağanüstü hal ilan edildi. 4.5 büyüklüğünde bir deprem şiddetinde olan patlamanın meydana geldiği Beyrut Limanı'ndan kareler, Sputnik'in galerisinde.
İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği "Koronavirüs Denetimleri" konulu genelge kapsamında kent genelinde pazar yerleri, iş yerleri, marketler, toplu taşıma araçları, alışveriş alanları, lokantalar, kafeteryalar ve taksilerde denetimler yapılıyor.
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Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçiliği, geniş bahçesindeki yeşillik alanda huzur içinde dolaşan onlarca minik antiloba ev sahipliği yapıyor.
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