Beyrut Limanı'nın patlama öncesi ve sonrası uydu görüntüleri

Beyrut Limanı'nda patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda yangın çıktı. Yangın nedeniyle güçlü bir patlama meydana geldi. Patlama sesi başkentin banliyölerinden de duyuldu. Fotoğrafta: Rus uzay şirketi Roscomos tarafından paylaşılan ve Beyrut Limanı'nın 4 Kasım 2019 tarihindeki ve patlama sonraki halini gösteren görüntüler