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Yerle bir edilmiş Beyrut Limanı'nın patlama öncesi ve sonrası uydu görüntüleri.
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 4 Ağustos'ta meydana gelen şiddetli patlama sonrası limanda oluşan kratere ait uydu görüntüleri paylaşıldı. Uydu görüntülerinde patlamadan sonra limanın büyük bir yıkıma uğradığı gözler önüne serildi. Patlama ile yerle bir edilmiş limanın uydu görüntüleri, Sputnik'in galerisinde.
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