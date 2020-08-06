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    Beyrut Limanı'nın patlama öncesi ve sonrası uydu görüntüleri

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    • Beyrut Limanı'nda patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda yangın çıktı. Yangın nedeniyle güçlü bir patlama meydana geldi. Patlama sesi başkentin banliyölerinden de duyuldu. Fotoğrafta: Rus uzay şirketi Roscomos tarafından paylaşılan ve Beyrut Limanı'nın 4 Kasım 2019 tarihindeki ve patlama sonraki halini gösteren görüntüler
    • Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu depoda meydana gelen şiddetli patlama sonrası limanda oluşan kraterin uydu görüntüleri ortaya çıktı.
    • Uydu görüntülerinde patlamadan önceki liman (üstteki fotoğraf) ve sonraki halini (alttaki fotoğraf) gösteren görüntüler paylaşıldı.
    • Açıklamalara göre 2 bin 700 ton amonyum nitratın neden olduğu patlamada, liman bölümünde büyük bir krater oluştu. Fotoğrafta: Limanın patlama sonrası görünümü
    • Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlamada son açıklanan verilere göre 135 kişi yaşamını yitirdi, 5 bin kişi de yaralandı. Fotoğrafta: Limanın patlama sonrası halini gösteren uydu görüntüsü
    • Paylaşılan bu uydu fotoğraflarında Beyrut Limanı'nın patlama sonrası (üstte) ve öncesi (altta) hali görüntülendi
    • Bölgenin en büyük limanlarından Beyrut Limanı'nın uydu görüntüleri
    © Sputnik / Roscosmos
    Beyrut Limanı'nda patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda yangın çıktı. Yangın nedeniyle güçlü bir patlama meydana geldi. Patlama sesi başkentin banliyölerinden de duyuldu. Fotoğrafta: Rus uzay şirketi Roscomos tarafından paylaşılan ve Beyrut Limanı'nın 4 Kasım 2019 tarihindeki ve patlama sonraki halini gösteren görüntüler
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/06/1042603004_0:125:1281:845_1200x675_80_0_0_727f6c81fcf1b65f11587e83fc8e1293.jpg
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    Yerle bir edilmiş Beyrut Limanı'nın patlama öncesi ve sonrası uydu görüntüleri.

    Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 4 Ağustos'ta meydana gelen şiddetli patlama sonrası limanda oluşan kratere ait uydu görüntüleri paylaşıldı. Uydu görüntülerinde patlamadan sonra limanın büyük bir yıkıma uğradığı gözler önüne serildi. Patlama ile yerle bir edilmiş limanın uydu görüntüleri, Sputnik'in galerisinde.

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    Beyrut Limanı'nda patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda yangın çıktı. Yangın nedeniyle güçlü bir patlama meydana geldi. Patlama sesi başkentin banliyölerinden de duyuldu. Fotoğrafta: Rus uzay şirketi Roscomos tarafından paylaşılan ve Beyrut Limanı'nın 4 Kasım 2019 tarihindeki ve patlama sonraki halini gösteren görüntüler
    Beyrut Limanı'nın patlama öncesi ve sonrası uydu görüntüleri
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