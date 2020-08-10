Minsk'teki başkanlık seçimi protestosundan kareler

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/0a/1042623329_0:309:3068:2035_1200x675_80_0_0_cccc31b832f1329bf28dfca8c415ed1b.jpg
Sputnik Türkiye
https://cdntr2.img.sputniknews.com/i/logo.png
Sputnik
https://cdntr2.img.sputniknews.com/i/logo.png
https://tr.sputniknews.com/foto/202008101042623566-minskteki-baskanlik-secimi-protestosundan-kareler/
Belarus’ta resmi olmayan sonuçlara göre cumhurbaşkanlığı seçimini Aleksandr Lukaşenko kazandı. Seçim sonuçlarını protesto eden göstericilere müdahale sonucunda ise pek çok polis ve protestocu yaralandı.
Başkent Minsk’te seçimin resmi olmayan sonuçlarının açıklanması sonrası muhalefetin seçimin hileli yapıldığını ve sonuçların doğru olmadığını iddia etmesi üzerine göstericiler caddelere ve meydanlara çıktı. Saatler süren protesto eylemlerinden görüntüler, Sputnk'in galerisinde.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)