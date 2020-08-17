Koronavirüsün sıfır noktası Vuhan'da sosyal mesafesiz ve maskesiz havuz partisi

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) salgınının çıkış noktası olarak bilinen Vuhan (Çin) kentinde, binlerce kişi maske ve sosyal mesafe gibi tedbirleri uygulamadan havuz partisine katıldı.
Gökyüzü meraklıları, meteorların en görkemli göstrilerinden biri olan Perseid meteor yağmurunu bir kez daha izleme fırsatını yakaladı.
Erkek dergisi Maxim tarafından düzenlenen Miss Maxim 2020 (2020 Maxim Güzeli) yarışmasının finali Rusya'nın başkenti Moskova'da yapıldı.
Rus yetkililerin, ülkede tescil edilen yeni tip koronavirüs aşısının kalitesi, güvenliği ve etkisi bakımından yeterlilik değerlendirilmesi için Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) başvurduğu açıklandı.
Belarus'ta hafta sonu yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından başlayan protestolar 2. gününde de devam etti. Başkent Minsk olmak üzere birçok büyük şehirde protesto eylemlerinin sürdüğü Belarus’ta dün 2 binden fazla kişi gözaltına alındı, bir kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi ise yaralandı.
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