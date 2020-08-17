Koronavirüsün sıfır noktası Vuhan'da sosyal mesafesiz ve maskesiz havuz partisi

Belarus'ta hafta sonu yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından başlayan protestolar 2. gününde de devam etti. Başkent Minsk olmak üzere birçok büyük şehirde protesto eylemlerinin sürdüğü Belarus’ta dün 2 binden fazla kişi gözaltına alındı, bir kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi ise yaralandı.