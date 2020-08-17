Tarihin en korkunç petrol sızıntısı felaketleri

Hint Okyanusu’nun güneybatısındaki Mauritius’da 25 Temmuz’da karaya oturan ve 4 bin ton petrol taşıyan tanker ikiye bölündü. Mauritius Başbakanı Pravind Jugnauth, yaptıkları çalışmayla daha önce sızıntıyı durdurmayı başardıklarını ancak tanker ikiye bölününce petrol kontrolsüz bir şekilde okyanusa yayılmaya devam ettiğini açıkladı. 1.3 milyon nüfusa sahip Mauritius vatandaşları petrolün kıyı bölgesinde yayılmasını engellemek için geçici bariyerler kuruyor.