Tarihin en korkunç petrol sızıntısı felaketleri

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23 gün önce Hint Okyanusu’nda karaya oturan ve 4 bin ton petrol taşıyan tanker ikiye bölündü. Mauritius Başbakanı Pravind Jugnauth, yaptıkları çalışmayla daha önce sızıntıyı durdurmayı başardıklarını ancak tanker ikiye bölününce petrol kontrolsüz bir şekilde okyanusa yayılmaya devam ettiğini açıkladı.
Mauritius’ta yaşanan korkutan kaza ilk değil. 20. ve 21. yüzyılda ABD kıyılarından Avrupa'ya, Irak'tan Güney Afrika'ya kadar dünyanın birçok yerinde benzer felaketler yaşandı ve onarılması güç çevre felaketlerine yol açtı. Tarihin en büyük petrol sızıntısı kazaları, Sputnik’in derlediği seçkide.
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