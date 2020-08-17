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    Tarihin en korkunç petrol sızıntısı felaketleri

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    • Hint Okyanusu’nun güneybatısındaki Mauritius’da 25 Temmuz’da karaya oturan ve 4 bin ton petrol taşıyan tanker ikiye bölündü. Mauritius Başbakanı Pravind Jugnauth, yaptıkları çalışmayla daha önce sızıntıyı durdurmayı başardıklarını ancak tanker ikiye bölününce petrol kontrolsüz bir şekilde okyanusa yayılmaya devam ettiğini açıkladı. 1.3 milyon nüfusa sahip Mauritius vatandaşları petrolün kıyı bölgesinde yayılmasını engellemek için geçici bariyerler kuruyor.
    • 1978'de Amaco Cadiz isimli petrol tankeri, kötü hava koşullarında Fransa’nın kuzey sahillerinde kaza yaptı. Gemi karaya oturduktan sonra 223.000 ton petrol denize döküldü.
    • 2018 yılında İran'dan Güney Kore'ye yola çıkan Hong Kong bandıralı CF Crystal adlı yük gemisiyle çarpışan Panama bandıralı Sanchi tankeri, Çin'in Şangay açıklarında yandı. Yoğun söndürme çalışmalarına rağmen, kazadan 8 gün sonra bir patlamanın ardından batan tankerin 32 kişilik mürettebatı da trajik biçimde hayatını kaybetti. Petrol sızdıran tankerin patlama eşliğinde batması, Doğu Çin Denizi'ni büyük bir çevre felaketi riskine soktu.
    • 1989 tarihinde Exxon Valdez tankeri , Alaska Körfezi yakınlarında Prince William Sound açıklarındaki buzdağından kurtulmak isterken kayalıklara çarptı ve 306 bin varil ham petrol denize döküldü. Çıkan fırtına petrolün güneye doğru yayılmasına sebep oldu, kazanın 56. günü 870 km uzaklıktaki kıyı şeritleri bile petrole bulanmıştı. Bir yıl içinde milyonlarca kuş yok oldu, balık ve diğer birçok deniz canlılarının ölümüne sebep oldu. Fotoğrafta: Exxon Valdez kazasından etkilenen kuş.
    • 20 Nisan 2010’da British Petroleum’a (BP) ait bir açık deniz petrol platformunda patlama meydana gelmişti. Kazada 11 işçi öldü, 17 işçi yaralandı. Patlamadan 87 gün sonra kapatılan petrol kuyusundan varillerce petrol Meksika Körfezi’ne sızdı. Sızıntı başladıktan sonra 62 bin varil ham petrol sızdı. Kaza sonucu, soyu tükenme tehlikesi altındaki türler olan balinalar, deniz kaplumbağaları ve göçmen kuşların yaşam alanı da büyük oranda kirlendi.
    • 2007 yılında vinç mavnası ile Hepei Spirit petrol tankeri Güney Kore kıyılarında çarpıştı ve 2.8 milyon galon ham petrol denize döküldü. Kaza sonucu Taen kasabasının batısında 160 kilometrelik bir sahil şeridini etkileyen büyük çaplı bir kirlilik oluştu. Fotoğrafta: Kasaba sakinlerinden oluşan gönüllü gruplar, sahilde temizlik çalışmalarını sürdürüyor, 2007
    • 1993 yılında Braer petrol tankeri, İngiltere’nin kuzeyindeki Shetland Adalarının kayalıklarına çarparak parçalandı. 85.000 tonu bulan tüm petrol aktı ve balıkçılık alanları ile çevreye büyük zarar verdi; kıyıya uçan toz halindeki petrol serpintisi de çiftlik alanlarını kirletti.
    • 1991'da Kuveyt petrol yangınları Körfez Savaşı sırasında Kuveyt’i işgal eden Irak askerî birliklerinin, ülkedeki 750’nin üzerinde petrol kuyusunu ateşe vermesi ile başladı. Petrol kuyularının çevresinde yer alan mayınlar sebebiyle itfaiye ekipleri gönderilemediğinden yangınlar giderek kontrolden çıktı. Gün başına yaklaşık 6 milyon galonluk (950.000 m3) petrol kaybı yaşandı. Ancak 10 ay gibi bir sürenin ardından söndürülebilen yangınlar, ülkede büyük bir çevre felaketine yol açtı.
    • 13 Nisan 1991'de 144.000 ton ham petrol yüklü Haven tankeri, İtalya'nın Cenova açıklarında demirlemişken ateş aldı ve seri patlamalar geçirdi. Gemi üç ana parçaya bölündü ve daha sonra battığı sığ sulara çekildi. Petrolün çoğu yangın sırasında tüketildi, fakat 10.000 tonun üzerinde petrol ve yanmış petrol artığı denize sızdı.
    • 1967 yılında 120 bin ton ham petrol taşıma kapasitesiyle döneminde dünyanın en büyük tankerlerinden biri olan Torrey Canyon, İngiltere'de karaya oturmuş ve ciddi bir deniz kirliliğine yol açmıştı. Yaklaşık 120 bin ton denize dökülmüş petrol tabakası İngiltere ve Fransa arasında denize yayılmış, 15 bin deniz kuşu zayi olmuş ve kirliliğin etkisi yıllarca sürmüştü. Fotoğrafta: Askerler ve gönüllüler, sahilde kazanın sonuçlarını ortadan kaldırma çalışmalarını sürdürüyor, 1967
    © AFP 2020 / Stringer
    Hint Okyanusu’nun güneybatısındaki Mauritius’da 25 Temmuz’da karaya oturan ve 4 bin ton petrol taşıyan tanker ikiye bölündü. Mauritius Başbakanı Pravind Jugnauth, yaptıkları çalışmayla daha önce sızıntıyı durdurmayı başardıklarını ancak tanker ikiye bölününce petrol kontrolsüz bir şekilde okyanusa yayılmaya devam ettiğini açıkladı. 1.3 milyon nüfusa sahip Mauritius vatandaşları petrolün kıyı bölgesinde yayılmasını engellemek için geçici bariyerler kuruyor.
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/11/1042669668_0:320:3072:2048_1200x675_80_0_0_4c4c449548dba2e45acc912a9328d1c7.jpg
    Sputnik Türkiye
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    23 gün önce Hint Okyanusu’nda karaya oturan ve 4 bin ton petrol taşıyan tanker ikiye bölündü. Mauritius Başbakanı Pravind Jugnauth, yaptıkları çalışmayla daha önce sızıntıyı durdurmayı başardıklarını ancak tanker ikiye bölününce petrol kontrolsüz bir şekilde okyanusa yayılmaya devam ettiğini açıkladı.

    Mauritius’ta yaşanan korkutan kaza ilk değil. 20. ve 21. yüzyılda ABD kıyılarından Avrupa'ya, Irak'tan Güney Afrika'ya kadar dünyanın birçok yerinde benzer felaketler yaşandı ve onarılması güç çevre felaketlerine yol açtı. Tarihin en büyük petrol sızıntısı kazaları, Sputnik’in derlediği seçkide.

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    Multimedya
    Hint Okyanusu’nun güneybatısındaki Mauritius’da 25 Temmuz’da karaya oturan ve 4 bin ton petrol taşıyan tanker ikiye bölündü. Mauritius Başbakanı Pravind Jugnauth, yaptıkları çalışmayla daha önce sızıntıyı durdurmayı başardıklarını ancak tanker ikiye bölününce petrol kontrolsüz bir şekilde okyanusa yayılmaya devam ettiğini açıkladı. 1.3 milyon nüfusa sahip Mauritius vatandaşları petrolün kıyı bölgesinde yayılmasını engellemek için geçici bariyerler kuruyor.
    Tarihin en korkunç petrol sızıntısı felaketleri
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