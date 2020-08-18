Pandemi döneminde biriktirdiği burs parası ile kaz yetiştiriciliğine başladı

Ağrı Merkez Yukarı Küpkıran Köyü’nde ikamet eden üniversite öğrencisi Cevdet Akgün (24) iş bulamayınca biriktirdiği burs paraları ile kaz yetiştiriciliğine başladı.
23 gün önce Hint Okyanusu’nda karaya oturan ve 4 bin ton petrol taşıyan tanker ikiye bölündü. Mauritius Başbakanı Pravind Jugnauth, yaptıkları çalışmayla daha önce sızıntıyı durdurmayı başardıklarını ancak tanker ikiye bölününce petrol kontrolsüz bir şekilde okyanusa yayılmaya devam ettiğini açıkladı.
Belarus’ta cumhurbaşkanlığı seçimini Aleksander Lukaşenko’nun kazanmasının ardından ülke genelinde protestolar devam ederken dün başkent Minsk’te birçok kişinin katıldığı iktidar karşıtı ‘Özgürlük Yürüyüşü’ ve Lukaşenko’ya destek mitingi olmak üzere iki gösteri düzenlendi.
Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) salgınının çıkış noktası olarak bilinen Vuhan (Çin) kentinde, binlerce kişi maske ve sosyal mesafe gibi tedbirleri uygulamadan havuz partisine katıldı.
Gökyüzü meraklıları, meteorların en görkemli göstrilerinden biri olan Perseid meteor yağmurunu bir kez daha izleme fırsatını yakaladı.
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