Sosyal deneyle gündem olan Diyarbakırlı çocuklar İstanbul turunda: ‘Hayal gibi’

Tuzla Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, aileleriyle İstanbul'a ilk kez gelen Mert Emsen (13), Burhan Karadaban (15), Burak Bakışkan (16), Emre Çetinkaya (15) ve Azad Kurt (12), bir hafta boyunca İstanbul'da ağırlanacak.
Bir sosyal deney sonucu gündem olan Diyarbakırlı çocuklar, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın davetlisi olarak İstanbul'a geldi.
Tuzla Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, aileleriyle İstanbul'a ilk kez gelen Mert Emsen (13), Burhan Karadaban (15), Burak Bakışkan (16), Emre Çetinkaya (15) ve Azad Kurt (12), bir hafta boyunca İstanbul'da ağırlanacak.
Tam 60 yıl önce 19 Ağustos 1960 tarihinde tüm dünyada sansasyon etkisi yaratan bir olay oldu: Sovyet köpekleri Belka ve Strelka uzaya fırlatılıp sağ olarak geri döndüler.
Ağrı Merkez Yukarı Küpkıran Köyü’nde ikamet eden üniversite öğrencisi Cevdet Akgün (24) iş bulamayınca biriktirdiği burs paraları ile kaz yetiştiriciliğine başladı.
23 gün önce Hint Okyanusu’nda karaya oturan ve 4 bin ton petrol taşıyan tanker ikiye bölündü. Mauritius Başbakanı Pravind Jugnauth, yaptıkları çalışmayla daha önce sızıntıyı durdurmayı başardıklarını ancak tanker ikiye bölününce petrol kontrolsüz bir şekilde okyanusa yayılmaya devam ettiğini açıkladı.
Belarus’ta cumhurbaşkanlığı seçimini Aleksander Lukaşenko’nun kazanmasının ardından ülke genelinde protestolar devam ederken dün başkent Minsk’te birçok kişinin katıldığı iktidar karşıtı ‘Özgürlük Yürüyüşü’ ve Lukaşenko’ya destek mitingi olmak üzere iki gösteri düzenlendi.
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