Sosyal deneyle gündem olan Diyarbakırlı çocuklar İstanbul turunda: ‘Hayal gibi’

Dolu dolu bir programla İstanbul'un tarihi ve kültürel mekanlarını ziyaret edecek olan çocuklar, ilk günlerini Viaport Marina'da bulunan Tema Park'ta geçirdi. Eğlencenin kapılarının açıldığı Tema Park'ta hayatlarında ilk kez Roller Coaster'ı deneyimleyen çocuklar, gondol ve çarpışan arabaya da binerek eğlencenin tadını çıkardı.