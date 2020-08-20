Kuş Fotoğrafçısı Yarışması'nın kazananları belli oldu

Bu yıl 5.’si düzenlenen fotoğraf yarışmasının farklı kategorilerinde birincilik kazanan ve doğanın ihtişamını kuşlar üzerinden sergileyen fotoğraflar, Sputnik’in galerisinde.
Yılın Kuş Fotoğrafçısı 2020 ödülleri sahiplerini buldu. Çevredeki Kuşlar, Uçan Kuşlar, Kuş Davranışları, En İyi Portre, Bahçe ve Kent Kuşları gibi kategorilerde yapılan yarışmaya dünya çapında 60’tan fazla ülkeden gönderilen 15 bin fotoğraf yarıştı.
Bu yıl 5.’si düzenlenen fotoğraf yarışmasının farklı kategorilerinde birincilik kazanan ve doğanın ihtişamını kuşlar üzerinden sergileyen fotoğraflar, Sputnik’in galerisinde.
Bir sosyal deney sonucu gündem olan Diyarbakırlı çocuklar, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın davetlisi olarak İstanbul'a geldi.
Tam 60 yıl önce 19 Ağustos 1960 tarihinde tüm dünyada sansasyon etkisi yaratan bir olay oldu: Sovyet köpekleri Belka ve Strelka uzaya fırlatılıp sağ olarak geri döndüler.
Ağrı Merkez Yukarı Küpkıran Köyü’nde ikamet eden üniversite öğrencisi Cevdet Akgün (24) iş bulamayınca biriktirdiği burs paraları ile kaz yetiştiriciliğine başladı.
23 gün önce Hint Okyanusu’nda karaya oturan ve 4 bin ton petrol taşıyan tanker ikiye bölündü. Mauritius Başbakanı Pravind Jugnauth, yaptıkları çalışmayla daha önce sızıntıyı durdurmayı başardıklarını ancak tanker ikiye bölününce petrol kontrolsüz bir şekilde okyanusa yayılmaya devam ettiğini açıkladı.
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