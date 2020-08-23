Kapadokya'da balon turları 5 ay sonra yeniden başladı

Yılın Kuş Fotoğrafçısı 2020 ödülleri sahiplerini buldu. Çevredeki Kuşlar, Uçan Kuşlar, Kuş Davranışları, En İyi Portre, Bahçe ve Kent Kuşları gibi kategorilerde yapılan yarışmaya dünya çapında 60’tan fazla ülkeden gönderilen 15 bin fotoğraf yarıştı.